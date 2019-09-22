Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд о погоде в Москве и регионе на следующей неделе.

«Температура будет ниже нормы примерно на четыре-пять градусов. Ночью будет охлаждение воздуха, и уже впервые мы прогнозируем, что температура может понижаться ниже нулевой отметки не только в области, но и в Москве. Начиная с ночи на вторник в течение всей рабочей недели до пятницы включительно температура будет в диапазоне -1 и +1 градусов уже непосредственно в Москве», - рассказал Вильфанд в беседе с RT.

Он добавил, что днем температура будет колебаться от +7 до +9 градусов, а утром, когда граждане собираются на работу, - от +3 до +6.

При этом с точки зрения изменения атмосферного давления следующая неделя будет спокойной.

«После того, как циклон стремительно ворвался на европейскую территорию России, он уже завтра отойдет на восток, в Поволжье. В Москве давление повысится, и в течение практически всей недели будет однородный режим погоды, давление будет на уровне, близком к обычным значениям, начиная со среды даже выше на 2-3 миллиметра ртутного столба», - подчеркнул Вильфанд.

Таким образом, погода в Москве будет преимущественно ясной, существенных осадков не ожидается.