Цискаридзе удивился данным СМИ о своей пенсии

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своей пенсии, которая, как ранее заявили журналисты, составляет 12 тысяч рублей.

Артист заявил, что не знает точного размера пенсии, потому что ни разу не приходил ее получать.

«Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они знают, если я не знаю сколько она», - сказал Цискаридзе в эфире «Говорит Москва».

Он добавил, что при выходе на пенсию его выплаты были самыми высокими за историю Большого театра. У артиста есть звание «Ветеран труда» - ему начисляется доплата за выслугу лет.

Ранее СМИ написали о размере пенсии Аллы Пугачевой, Лолиты, Розы Сябитовой и других российских медийных личностей.