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Жители Ставрополя съели и разгромили арт-объекты на Дне города

Андрей Аркадьев
00:59 22.09.2019
Горожане собрали все яблоки, украшавшие деревянную фигуру слона и уничтожили арку из сена.
© Видео: Регион-26 | Ставрополь, ВКонтакте © Фото: Регион-26 Ставрополь, Вконтакте

Жители Ставрополя разрушили несколько арт-объектов во время празднования Дня города. Горожане собрали все яблоки, покрывающие фигуру слона, в результате осталась только деревянная конструкция и вбитые на нее гвозди.

Объект создавался на Александровской площади целых семь часов, а уничтожен был всего за три часа, еще до окончания праздника. Пользователи Сети возмутились варварским поведением горожан. Однако некоторые посчитали, что яблоки надо было собрать, иначе они бы просто пропали, а слон, покрытый гниющими фруктами, выглядит не эстетично.

Любопытно, что гвозди никто забирать не стал. Пользователи Сети пошутили, что слон превратился в «слоноежа». Также ставропольцы объели крону дерева, сделанную их сахарной ваты.

Третий объект был уничтожен вовсе не из-за голода. Декоративная арка из сена была разобрана детьми при попустительстве родителей. Мальчуганы забирались на металлический каркас и вырывали из него пучки трав. В итоге Александровская площадь напоминала конюшню с истоптанным негодным сеном.

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