Медики рассказали о состоянии детей, которых облили горящим маслом в Турции

Оба ребенка, которых облили горящим маслом в поселке Кестель в Турции, находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет. Об этом рассказали в Горздраве Екатеринбурга.

Напомним, двух мальчиков 3,5 и 10 лет повар в одном из турецких отелей во время файер-шоу случайно облил горящим маслом. Оба ребенка получили сильные ожоги. Сначала их отправили в местную больницу, а после на родину - в Екатеринбург.

Сейчас оба ребенка находятся в обычных палатах и в реанимации не нуждаются. Площадь ожогов у каждого составляет менее десяти процентов, пишет e1.ru.

ЧП случилось 20 сентября. Ранее отец мальчиков говорил, что один его сын получил 27% ожогов тела, а другой - 16%. К счастью, травмы оказались менее серьезными.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по данному делу.