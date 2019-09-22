Создатели «Друзей» рассказали, почему перезапуска не будет

Один из сценаристов и создателей культового сериала «Друзья» Марта Кауффман рассказала, почему спустя 25 лет после выхода первой серии его все еще смотрят и любят, а также в связи с чем перезапуск популярного ситкома конца прошлого века не планируют снимать.

По словам сценариста, существует ряд причин, по котором снимать продолжение с любимыми героями нет никакого смысла. Сериал повествовал о каком-то периоде жизни, который прошел, а его дух – остался в тех кадрах.

«Во-первых, это шоу о том времени в вашей жизни, когда ваши друзья - ваша семья. Сейчас уже не то время. Все, что мы сможем сделать, это собрать вместе этих шесть актеров, но в нем не будет души», - сказал Марта Кауффман в интервью The Rolling Stone.

Кауффман отметила, что в настоящее время люди смотрят «Друзей», поэтому шоу остается популярным спустя почти три десятилетия.

«Во-вторых, я не знаю, что хорошего нам это даст. У сериала до сих пор все хорошо, людям он нравится. Реюнион может только разочаровать. "Тот эпизод, где все разочарованы "», - добавила Кауффман.

Первый эпизод культового сериала вышел 22 сентября 1994 года. Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер сыграли Рэйчел Грин, Монику Геллер, Фиби Буффе, Джоуи Триббиани, Чендлера Бинга и Росса Геллера - шестерых друзей, живущих в Нью-Йорке, и стали известными на весь мир.

Создательница сериала призналась, что Кортни Кокс изначально должна была играть героиню Рэйчел, но она захотела стать Моникой. Когда сценаристы создавали Росса, то они уже имели в виду Дэвида Швиммера, поэтому роль была именно для нег. Мэттью Перри был первым в списке, но был занят в другом шоу, поэтому его роль едва не досталась другому актеру.

«Шоу-антистресс. Сейчас трудные времена, и людям хочется смотреть что-то легкое, а не тяжелые сериалы с негативным контекстом. Это теплое и уютное шоу», - так Кауффман объяснила невероятную популярность сериала.

По ее словам, у нее побежали мурашки по телу во время первой репетиции со всеми актерами, когда они зачитывали сцену в кофейне.