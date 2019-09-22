Шойгу рассказал о мощи террористов в Сирии на момент начала операции

Те, кто считает, что армия России воевала в Сирии с фанатиками и примитивными боевиками, глубоко заблуждаются. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы воевали с крупнейшей многотысячной террористической организацией, точнее сказать - системой», - сказал он в интервью «МК».

Министр обратил внимание на тот факт, что эти боевики пользовались поддержкой ряда стран, заинтересованных в поддержании нестабильности в регионе, и были хорошо оснащены.

«У террористов на вооружении были сотни танков, реактивные системы залпового огня, бронемашины и сотни тысяч тонн боеприпасов. Была самая современная техника, включая аппаратуру связи и оборудование для разведки», - отметил он.

Помимо этого, добавил Шойгу, в наличии у боевиков была самая современная техника, в том числе разведывательное оборудование, отлаженная международная система эвакуации раненых, четкий механизм сбора налогов и теневой рынок торговли артефактами.

Огромную роль, продолжил Шойгу, играл доход боевиков от продажи нефти.

«До момента подключения Российской Федерации к борьбе с международным терроризмом в Сирии в Заевфратье игиловцами*, под носом у международной коалиции, добывалось более 100 тысяч баррелей нефти в сутки», - уточнил глава ведомства.

По информации министра, на реализации нефти боевики зарабатывали до 5 миллионов долларов в сутки.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.