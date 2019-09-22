Встань и иди: врачи назвали необходимое количество шагов в день

Сегодня, 22 сентября, когда в России отмечается День отказа от автомобиля, медики рассказали СМИ, сколько шагов в день должен совершать человек для сохранения своего здоровья. Оказалось, что для молодых людей эта цифра составляет не менее 10 тысяч шагов в день, а для людей пожилого возраста равна 5-7 тысячам шагов.

В случае, если эти цифры меньше указанных показателей, то сердечно-сосудистая система человека ослабевает.

«Чем бы человек не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности», - цитирует ТАСС профессора кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрия Конева.

С профессором солидарен и вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов. По его словам, если человек в течение трех минут передвигается пешком, у него снижается кровяное давление. При пятиминутной прогулке повышается настроение, при 10-минутной - улучшается творческое мышление.

В июне ученые Гарварда обнародовали исследование, в рамках которого наблюдали за жизнью около 17 тысяч женщин от 62 до 101 года. На это время участницам эксперимента выдавали трекеры для измерения количества и скорости шагов. До конца эксперимента не дожили 504 участницы. Наибольшая смертность была отмечена у тех, кто делал менее 2,2 тысяч шагов в день. А вот у совершавших 4,4 тысяч шагов ежедневно показатели были значительно лучше.