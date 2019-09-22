Фура протаранила около 10 автомобилей в Сочи
У большегруза отказали тормоза. По предварительным данным, никто не пострадал.
© Видео: dtpsochi, ВКонтакте © Фото: dtpsochi, ВКонтакте
В Сочи произошло ДТП с участием около 10 машин. В ночь на 22 сентября фура протаранила несколько припаркованных автомобилей.
Кадры с места появились в социальных сетях. На них видно, как на дороге разбросаны детали машин, а у фуры проколоты колеса. У нескольких пострадавших автомобилей помяты капоты, а один из них полностью искорежен.
Инцидент произошел в центральном районе города. Фура следовала с Высокогорной улицы на Тимирязева. В группе «ДТП и ЧП Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что у грузовика отказали тормоза, и остановиться он смог, только врезавшись в стену.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.