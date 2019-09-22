Фура протаранила около 10 автомобилей в Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием около 10 машин. В ночь на 22 сентября фура протаранила несколько припаркованных автомобилей.

Кадры с места появились в социальных сетях. На них видно, как на дороге разбросаны детали машин, а у фуры проколоты колеса. У нескольких пострадавших автомобилей помяты капоты, а один из них полностью искорежен.

Инцидент произошел в центральном районе города. Фура следовала с Высокогорной улицы на Тимирязева. В группе «ДТП и ЧП Сочи» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что у грузовика отказали тормоза, и остановиться он смог, только врезавшись в стену.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.