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Самолеты Пакистанских авиалиний совершили 80 рейсов без единого пассажира

Валентина Пескова
13:46 22.09.2019
Авиакомпания Пакистанские авиалинии (PIA) понесла убытки в 180 миллионов рупий из-за не полетевших на хадж паломников.
Самолеты Пакистанских авиалиний совершили 80 рейсов без единого пассажира
© Фото: Dinendra Haria, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Пакистанские авиалинии (PIA) установили антирекорд по уровню предоставляемого сервиса. Как стало известно местному агентству Geo News, в период с 2016 по 2017 год самолеты PIA совершили 46 регулярных рейсов, не перевезя при этом ни одного пассажира на борту.

Помимо этого другие 36 рейсов были запланированы под перевозку паломников, которые должны были лететь на хадж. Однако никто ими не воспользовался, и самолеты также совершили перелеты пустыми.

Из-за более 80 подобных путешествий без пассажиров национальная авиакомпания Пакистана понесла убытки в 180 миллионов пакистанских рупий (более одного миллиона долларов). Однако власти государства решили не начинать никакого расследования.

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