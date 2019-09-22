Михалков перенес очередную операцию на ноге

Кинорежиссер Никита Михалков, который перенес очередную операцию на ноге, сейчас восстанавливается. Данный процесс может занять время.

Операция носила плановый характер и была связана «со старой травмой». При этом на мастер-классе фестиваля «Таврида-Арт», который проходил в августе в Крыму, режиссер появился с палочкой и рассказал, что он под общим наркозом перенес на ноге семь операций.

«Никита Сергеевич восстанавливается, это займет время», - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы кинематографиста.

Михалкова отговаривали от посещения фестиваля «Таврида», но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые съехались на фестиваль, именно поэтому режиссер и провел мастер-класс.

Из-за хирургического вмешательства Михалкову пришлось отодвинуть начало съемок новой картины «Шоколадный револьвер».