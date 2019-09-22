Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео

В торгово-развлекательном центре «Иремель» сняли на видео массовую драку между посетителями ТК и охранниками.

На кадрах побоища видно, что почти два десятка мужчин устроили разборки на лестнице одного из помещений. Часть молодых людей одета в похожую на форму темную одежду.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», инцидент произошел в ночь на 22 сентября, конфликт случился между нетрезвыми мужчинами и охранниками. По предварительной версии, сотрудники охраны не пускали выпивших молодых людей в заведение. Все участники потасовки были доставлены в отделение полиции, подчеркнули в МВД по Башкирии.