Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой

Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой.

«Хорремшехр» может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Также ракета способна нести боеголовку весом до 1,8 тысячи килограммов, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Fars.

Кроме того, Иран продемонстрировал новую боеголовку к ракете, которая получила название «Хорремшехр-2».

В воскресенье в Тегеране состоялся военный парад, он был приурочен к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На мероприятии представили современные образцы иранской военной техники, в том числе самоходное артиллерийское орудие «Хаэл» и ЗРК «Бавар-373».