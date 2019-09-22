Женщина с детьми на квадроцикле врезалась в забор в Подмосковье: видео
Девушка каталась по окрестностям подмосковного с маленьким с двумя детьми, не надев шлемов, и не справилась с управлением.
© Видео: ДТП и ЧП Москва, ВКонтакте © Фото: ДТП и ЧП Москва, Вконтакте
В Подмосковье молодая мама не рассчитала свои силы и подвергла опасности двоих детей. Женщина посадила малышей рядом с собою на квадроцикл без шлемов, и отправилась кататься по окрестностям.
Как результат, лихой водитель разогналась и не справилась с управлением. Женщина врезалась в железные ворота на своем транспортном средстве. От сильного удара трубой мать с маленьким ребенком упали. Второй, постарше, уехал вперед на квадроцикле, потерявшем управление.
Судя по видео, опубликованном в соцсети, первому ребенку сразу же удалось подняться, после чего он подбежал к маме. А вот сама девушка пострадала явно серьезнее: для того, чтобы встать, ей потребовалось время.