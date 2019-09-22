В Ингушетии своенравный конь сбросил наездника: видео

В Ингушетии социальные сети покорил своенравный конь, дерзко сбросивший с себя молодого наездника.

Видео было опубликовано в Instagram на странице «Дух Ингушетии».

На кадрах видно, как человек уселся верхом на коня и продержался на нем всего несколько секунд. Животное резко встало на дыбы и с силой скинуло его с себя. Из-за этого молодой человек вылетел из седла.