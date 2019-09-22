В Ингушетии своенравный конь сбросил наездника: видео
Человек сел на коня и продержался на нем всего несколько секунд.
© Видео: Регион Online, YouTube © Фото: Регион Online, YouTube
В Ингушетии социальные сети покорил своенравный конь, дерзко сбросивший с себя молодого наездника.
Видео было опубликовано в Instagram на странице «Дух Ингушетии».
На кадрах видно, как человек уселся верхом на коня и продержался на нем всего несколько секунд. Животное резко встало на дыбы и с силой скинуло его с себя. Из-за этого молодой человек вылетел из седла.