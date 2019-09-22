Пить или не пить: в России вводится «индекс самогона»

Специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета после опроса жителей средних и крупных городов России решили ввести в нашей стране Индекс производства самогона. По оценке ученых, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Как пояснил директор Института Алексей Зубец, по мере нарастания экономических трудностей, россияне стараются переходить с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или спиртное, продающееся на «черном» рынке.

«Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию», - приводит слова Алексея Зубца «Российская газета».

Эксперт рассказал, что согласно исследованию, производство крепкого самодельного алкоголя, как и объем торговли им, в России практически не растут и даже сокращаются. Это говорит о стабильности стандартов качества и росте доходов граждан.

Чаще всего, согласно опросу, производством самодельного спиртного занимаются жители Саранска, Ульяновска, Липецка, Астрахани и Новороссийска.

Как сообщает «РГ», директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в целом согласился с выводами экспертов, однако резонно заметил, что опрашивать людей следует не только в городах, но и сельской местности.