Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Злоумышленники, заблокировавшие во Львовской области движение поезда с углем, якобы ввезенным из РФ, устроили драку с полицейскими.

В ходе столкновений пострадали восемь правоохранителей, один из них госпитализирован. Задержаны 28 человек, возбуждено уголовное дело.

«Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям», - отметила пресс-служба областной полиции в Facebook.

В профсоюзе горняков рассказали, что вагоны блокируют участники силовой операции в Донбассе, которые уверены, что уголь якобы поступает из России.