Сталлоне рассказал, кому хотели отдать роль Рэмбо

Артист Сильвестр Сталлоне рассказал, кто из коллег пробовался на главную роль в фильме «Рэмбо: Первая кровь».

По его словам, помимо него создатели фильма рассматривали на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо Джеймса Гарнера, Стива Маккуина, Пола Ньюмана, Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Райана О'Нила и Дастина Хоффмана. В результате было принято решение отдать роль Сталлоне.

«Джон Рэмбо должен был принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы отождествить себя», - рассказал Сталлоне в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Кинокартина «Рэмбо: Первая кровь» была снята в 1982 году. Фильм режиссера Теда Котчеффа при бюджете в $15 миллионов собрал в мировом прокате свыше $125,2 миллиона.