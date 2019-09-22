Урал замело снегом: видео

В горнозаводской зоне Южного Урала выпал снег. В социальных сетях жители региона уже делятся фотографиями и видео, которые были сделаны под Миассом и Златоустом. На публикациях видно, что деревья согнулись под тяжестью налипшего на листья снежного покрова.

Очевидцы обратились к водителям с призывом быть очень осторожными на дорогах.

© Наталья Привалова, ВКонтакте

Большинство пользователей в Сети начало обсуждать необходимость переобуть машины и отопительный сезон, который никак не начнется.

Как сообщает издание «Челябинск сегодня» со ссылкой на синоптиков, 23 сентября в Челябинской области будет еще холоднее. Ожидаются дожди и порывистый ветер.