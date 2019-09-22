«Зима, помедленнее!» Иваново накрыло первым снегом
Фотографии и видео появились в социальных сетях местных жителей.
© Видео: khimpolinaphoto, Instagram, yulianevolnikova, Instagram, Данил Крылов © Фото: Данил Крылов
Первый снег поверг в шок сегодня Иваново. Осадки накрыли город еще ночью. Местные жители утром стали публиковать кадры в социальных сетях.
Видно, как снег шел крупными хлопьями и покрыл внушительным слоем землю, деревья и постройки.
«С первым снегом» и «зима, помедленнее» - так подписывали опубликованные кадры в социальных сетях местные жители.
Снегопад накрыл уже и сочинский курорт «Роза Хутор». В социальных сетях появилось видео с камеры, установленной на Розе Пик на высоте 2320 метров. На кадрах снег засыпал террасу одного из кафе.