СМИ: жизненно необходимые лекарства могут начать выдавать бесплатно

Пациентам в России могут начать выдавать жизненно необходимые лекарства, назначенные доктором, бесплатно или со скидкой. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что Министерство здравоохранения готовит предложения по новой системе обеспечения населения лекарствами, которая может вступить в силу в 2022 году.

Глава министерства Вероника Скворцова заявила, что ведомству дали срок в два года на то, чтобы просчитать и представить единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.

В настоящее время бесплатные препараты выделяют только льготникам. Их получают инвалиды, больные некоторыми заболеваниями и дети до трех лет. Новая система позволит получать медикаменты с большой скидкой или вовсе бесплатно тем россиянам, которые нуждаются в длительном лечении.

Отмечается, что, согласно статистике, каждый россиянин в среднем покупает лекарств в год на семь тысяч рублей, то есть все население страны тратит около 1 трлн рублей. На льготников и медикаменты в больницах выделяется почти 380 млрд рублей. Как сказали в Минздраве, на амбулаторное лечение понадобится 500 млрд рублей.