В австралийском метеорите обнаружили часть древней планеты

Калифорнийские ученые обнаружили в упавшем в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорите неизвестный минерал.

Минерал был назван эдскоттитом (edscottite) - в честь исследователя метеоритов Эдварда Скотта из Гавайского университета. По мнению специалистов, он образовался при взаимодействии атомов железа и углерода в процессе медленного остывания породы и был частью ядра древней планеты, которая разрушилась во время столкновения с каким-то другим небесным телом миллионы лет назад. Со временем обломки планеты рассеялись по космосу, и один из них в 1951 году упал на Землю, сообщается в журнале American Mineralogist.

«В лабораторных условиях создано от 500 тысяч до 600 тысяч минералов. Но известно менее 6 тысяч минералов природного происхождения», - рассказал геолог Стюарт Миллс из австралийского Музея Виктории, где в настоящее время метеорит.

Содержащий минерал красно-черный метеорит, который имеет размер обычного лимона и вес которого составляет 220 граммов был обнаружен к северо-востоку от австралийского города Веддерберн (штат Виктория). Много лет ученые занимались изучением образцов этого небесного тела, и в итоге от него остался лишь 71 грамм. В прошлом году небольшую часть метеорита передали для исследований в Калифорнийский технологический институт.