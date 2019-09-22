Летчик-герой Дамир Юсупов вернулся к полетам

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, совершивший 15 августа аварийную посадку самолета на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский, вернулся к полетам.

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В настоящее время Юсупов находится за штурвалом Airbus A320, который направляется из Екатеринбурга в Анапу.

Как пишет ТАСС, второй пилот A321 Георгий Мурзин все еще продолжает лечение. После аварийной посадки он попал в больницу с ушибами груди.

Напомним, 15 августа летевший из Москвы в Симферополь лайнер Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, так как во время полета у самолета отказал один из двигателей из-за попадания в него птиц. Пилоты самолета Юсупов и Мурзин были удостоены звания героев России.