Закройте окна: жителей Санкт-Петербурга предупредили об усилении ветра
Спасатели советуют не парковать машины вблизи деревьев и находиться вдали от слабоукрепленных конструкций.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей, что в городе прогнозируется усиление ветра.
«Ожидается усиление северо-западного, северного ветра утром и днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с», - говорится в сообщении спасателей.
Горожанам советуют убрать хозяйственные вещи со дворов домов и балконов, а также закрыть окна. Машины стоит парковать в гаражах, а при их отсутствии - вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного - «112» или «101».