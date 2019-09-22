Закройте окна: жителей Санкт-Петербурга предупредили об усилении ветра

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей, что в городе прогнозируется усиление ветра.

«Ожидается усиление северо-западного, северного ветра утром и днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с», - говорится в сообщении спасателей.

Горожанам советуют убрать хозяйственные вещи со дворов домов и балконов, а также закрыть окна. Машины стоит парковать в гаражах, а при их отсутствии - вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного - «112» или «101».