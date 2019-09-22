«Всех спасла, сама не смогла выбраться»: сестра погибшей о пожаре в Видном

В доме, сгоревшем под подмосковным городом Видное, замкнуло проводку, первой проснулась мать семейства и всех спасла, но выбраться из огня самой не удалось. Об этом рассказала «Звезде» сестра погибшей Ольга Марченко.

«Замкнуло проводку, сгорел дом. В доме находилась моя сестра с тремя детьми. Она всех разбудила и всех спасла. Сама вот не смогла выбраться и погибла. Старшей – 18, средней – 16, младшему – 12 лет», - отметила женщина.

По словам Марченко, при пожаре пострадали две старшие дочери погибшей, а сын находится у соседей.

«У старшей обгорела ступня, у Ульяны, средней, спина обгорела, тоже в больнице находится. Младший не сильно пострадал, дома, у соседей остался», - добавила женщина.

Жилой дом в деревне Калиновка сгорел дотла в ночь на 20 сентября. В результате трагедии погибла женщина, а ее семье удалось выбраться. При пожаре были уничтожены все документы и вещи. Сотрудники и родители учащихся школы организовали сбор средств и помощи для этой семьи.