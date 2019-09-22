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СМИ: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков

Валентина Пескова
11:01 22.09.2019
Как сообщили в компании-работодателе, моряки живы, здоровы и сейчас привезены в Германию.
СМИ: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Российские моряки, которые попали в плен к пиратам у берегов Камеруна, освобождены. Как сообщает источник в компании-работодателе, который цитирует РИА Новости, в настоящее время россияне доставлены в Германию.

Все моряки живы и здоровы, их возвращение на родину, предположительно, произойдет на следующей неделе.

Напомним, грузовое судно «Мармалайт», принадлежащее немецкой компании, пираты захватили 15 августа у порта Дуала. В плен к бандитам попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян.

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