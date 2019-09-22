В шаге от войны: США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток. Как заявил американский министр обороны Марк Эспер, речь идет о сотнях военных. Он добавил, что это первый шаг в ответ на агрессию Ирана против Саудовской Аравии.

Кризис вокруг Ирана продолжает обостряться. Тегеран отвергает свое участие в атаке дронов. Ответственность за удары взяло на себя боевое крыло движения йеменских повстанцев-хуситов, с которыми арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией воюют с 2015 года.

«Остановите свою агрессию против Йемена, если вы желаете мира и безопасности для своих объектов, которые вы не сможете защитить от наших беспилотников. Мы также обращаемся к Эмиратам. Мы заявляем, что у нас на прицеле - десятки целей в Арабских Эмиратах, которые могут быть атакованы в любой момент», - заявил военный представитель движения хуситов Яхья Сария.

Ситуация вокруг Саудовской Аравии будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. В США должен прилететь иранский лидер Хасан Роухани.

Около десятка неустановленных беспилотников и несколько ракет в прошлую субботу ночью бомбили два основных нефтяных предприятия компании Saudi Aramco. Спутниковая фотография, сделанная NASA, показала огромный дымовой шлейф, тянущийся на десятки километров от нефтеперерабатывающего завода. «Черное золото» саудитов охраняет почти сотня американских комплексов ПВО Patriot.

Берега Персидского залива патрулируют три американских эсминца, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis. Но такой щит смогли прошить даже беспилотные летательные аппараты. Госсекретарь США Майк Помпео сразу прилетел в Эр-Рияд защищать американское оружие.

«Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают цели. Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», - сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Своим оправданием он скорее добил, чем спас репутацию комплексов Patriot.

В среду Эр-Рияд показал обломки нескольких ракет и беспилотников. Саудовские военные подчеркнули, что они были и произведены, и выпущены с территории Ирана.

«Это нападение было совершено с севера и, без сомнения, поддерживалось из Ирана», - заявил представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

Трамп поручил Минфину ввести санкции против Центробанка Ирана. Президент заявил журналистам, что США могли бы по одному его слову вырубить пятнадцать больших объектов в Иране.

«Я могу это сделать. Все готово. Но я не хочу делать этого», - сообщил американский президент.

Осторожность Трампа объяснима - у Ирана есть ракеты, они держат на прицеле все американские базы в регионе. Глава иранского МИД дал понять, что удары по иранской земле приведут к полномасштабной войне.

Атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии обсуждали лидеры России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите в Анкаре. Если этот инцидент спровоцирует нестабильность на Ближнем Востоке, это, безусловно, отразится на всех участниках саммита. Владимир Путин предложил помощь Саудовской Аравии.