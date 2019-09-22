Шойгу призвал Киев остудить «горячие головы» призывающих к войне с Россией

Сергей Шойгу прокомментировал призывы украинских радикалов к войне с Россией и угрозы с их стороны «триумфально въехать в Москву на танковой броне». Глава Минобороны РФ призвал Киев найти в себе силы и волю остудить подобные «горячие головы».

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», - сказал он в интервью «МК».

Министр констатировал, что рано или поздно украинских экстремистов «все равно придется останавливать».

При этом глава Минобороны выразил уверенность, что украинцы являются для россиян братским народом и они оба будут «жить в мире и добрососедстве».