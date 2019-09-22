ВСУ обстреляли ЛНР пять раз за сутки

Бойцы ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим перемирия» в ЛНР. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), атаке подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе и Логвиново.

«Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17, противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, из 83-мм минометов и крупнокалиберного пулемета», - пишет Луганскинформцентр.

Кроме того, с украинской стороны была выпущена управляемая противотанковая ракета.

С осени 2014 года о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» заявлялось более 20 раз, однако киевские силовики их не придерживаются. ВСУ нарушают условия перемирия, открывая огонь из крупнокалиберных орудий и танков, которые должны быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.