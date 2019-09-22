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Снегопад и метель накрыли сочинский курорт «Роза Хутор»: видео

Александра Арсентьева
10:27 22.09.2019
Настолько рано снег выпал впервые за последние пять лет.
© Видео: chp_sochi, Instagram © Фото: chp_sochi, Instagram

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи прошли обильный снегопад и сильная метель. Об этом сообщает паблик «ЧП Сочи» в социальной сети Instagram.

Видеокамера, которая установлена на Розе Пик на высоте 2320 метров, сняла, как мощный снегопад засыпает террасу одного из кафе на курорте.

Как сообщает издание «Новая Кубань», настолько рано снег выпал впервые за последние пять лет. Пользователи социальных сетей отмечают, что ранний снегопад может сдвинуть начало сезона на последние числа ноября и начало декабря.

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