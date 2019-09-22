Жилой дом сгорел в подмосковном Видном, погибла мать семейства

В деревне Калиновка неподалеку от подмосковного города Видное в ночь с 19 на 20 сентября сгорел жилой дом. При пожаре погибла женщина, ее супруг и двое детей пострадали.

«У учащихся нашей школы Марченко Павла и Ульяны сегодня ночью случилось несчастье - сгорел дом и погибла мама. Им необходима помощь, одежда, обувь. Прошу не остаться в стороне. Им любая помощь сейчас нужна», - сообщила Анна, мама одного из одноклассников пострадавших.

Как она рассказала «Звезде», сгоревший дом находится совсем рядом со школой. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание.

«Короткое замыкание ночью, что привело к возгоранию. Мама погибла, осталось трое детей, девочки с ожогами, мальчик не пострадал», - уточнила она.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в настоящее время два ребенка госпитализированы, третьего ребенка передали родственникам на время. Сбором помощи занялась родственница пострадавших.

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В сообщении городского паблика vidnoecity собирают помощь пострадавшим в виде денежных средств и вещей, поскольку все документы и карты семьи сгорели. Отмечается, что девочки находятся в больнице, отец и мальчик не пострадали.