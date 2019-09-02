Продюсер рассказала про операцию, которую перенес Розенбаум

Жизни и здоровью 67-летнего певца Александра Розенбаума ничего не угрожает. Продюсер исполнителя Белла Купсина сообщила, что ему сделали плановую хирургическую операцию. Сейчас, по ее словам, музыкант чувствует себя удовлетворительно.

«Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым», - приводит ТАСС слова Купсиной.

Она добавила, что артист поблагодарил врачей за проделанную работу, а фанатов - за проявленную заботу.

Утром 2 сентября появилась информация о том, что Розенбаум перенес хирургическую операцию в одной из столичных больниц. Сообщалось, что певец в тяжелом состоянии находится в реанимации. Операция продолжалась несколько часов и завершилась, по словам врачей, успешно.