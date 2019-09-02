Шойгу подарил филиалу Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге изостудию

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу подарил филиалу Пансиона Минобороны РФ в Петербурге студию живописи, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко черный рояль.

Шойгу, Матвиенко, а также гостям праздника, среди которых музыкант Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, артисты Сергей Мазаев и Михаил Боярский, провели экскурсию по Пансиону. Они посетили мастер-классы, которые провели для юных воспитанниц филиала в Петербурге более старшие девочки из московского пансиона.

В классе домоводства гостей угостили печеньем, испеченным с добавлением черемуховой муки по старинному рецепту.

В художественной студии Шойгу прессованным углем на холсте написал небольшой пейзаж.

Также гости посетили занятие по робототехнике. Старшие воспитанницы показали робота, который управляется посредством биомеханического стимулятора. Воспитанницы под руководством старшеклассниц собирали роботов самостоятельно. Также они напечатали на 3D-принтере сувениры для гостей с гербом пансиона.

В кабинетах биологии и физики девочки проводили опыты. Ученицы рассказали, что для определения чистоты воды они использовали рака, который поселился в пансионе и получил имя Аркадий.

В завершении министр обороны преподнес Пансиону лучшие фотоработы финалистов конкурса РГО «Самая красивая страна».

Напомним, 2 сентября Шойгу торжественно открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. Учебный комплекс на Бычьем острове возвели менее, чем за год. К занятиям в вузе приступят 240 девочек, все поступившие в основном из семей военнослужащих.