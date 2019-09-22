В кабинете главы ГБР Украины нашли прослушку
В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Украина Романа Трубы была обнаружена аппаратура для прослушки, об этом сообщил сам глава ведомства и опубликовал подтверждающие его слова фотографии.
По словам Трубы, оборудование было смонтировано профессионалами и спрятано в вентиляционную систему.
«Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет», - отметил глава ГБР.
Он также задался вопросом, связана ли установка прослушки с желанием некоторых политиков периодически врываться к нему в кабинет с возмущениями по открытию производств, в которых они фигурируют.
Труба отметил, что о нем на записях ничего интересного нет, зато есть много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями, в том числе резонансных.
Как сообщил глава ГБР, в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.