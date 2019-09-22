В кабинете главы ГБР Украины нашли прослушку

В рабочем кабинете директора Государственного бюро расследований Украина Романа Трубы была обнаружена аппаратура для прослушки, об этом сообщил сам глава ведомства и опубликовал подтверждающие его слова фотографии.

По словам Трубы, оборудование было смонтировано профессионалами и спрятано в вентиляционную систему.

«Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет», - отметил глава ГБР.

© Роман Труба

Он также задался вопросом, связана ли установка прослушки с желанием некоторых политиков периодически врываться к нему в кабинет с возмущениями по открытию производств, в которых они фигурируют.

Труба отметил, что о нем на записях ничего интересного нет, зато есть много конфиденциальной информации о состоянии производств, которые он обсуждает со следователями, в том числе резонансных.

Как сообщил глава ГБР, в его кабинете работает следственно-оперативная группа, в том числе взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.