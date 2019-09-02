Врачи в Турции без ведома родителей изъяли органы у погибшей 16-летней россиянки

Опасения родителей 16-летней Софьи Ланшаковой, которая погибла во время отдыха в Турции в июле, подтвердились. Местные власти признали, что после смерти девушки от перитонита у нее изъяли некоторые внутренние органы, но, по их словам, это было сделано для установления полной картины трагедии.

Как гласит ответ на запрос телекомпании «ТВК Красноярск» в адрес управления здравоохранения Антальи, врачи обнаружили у Софьи большое скопление жидкости в животе, поэтому для проведения судмедэкспертизы из ее тела были изъята матка и яичники. После этого тело девушки было отправлено в Красноярск для захоронения.

«При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований... О краже органов пациента не может быть и речи», - сказано в ответе за подписью директора по здравоохранению региона Унала Хюлюра.

Он пояснил, что органы и ткани, взятые на экспертизу хранятся на протяжении года в соответствии с действующим положением закона об учреждении судебной медицины.

Ранее в прессе появились заявления родителей девушки, которые обвинили турецких медиков в убийстве дочери ради органов.

В беседе с RT мать Софьи Татьяна Ланшакова рассказала о том, как у нее появились подозрения в изъятии органов. По ее словам, когда ее скончалась, родные сразу же вошли в палату и увидели маленькое свежее пятнышко крови на простыне, которой было укрыто тело дочери.

«Я сейчас не знаю, как жить с тем, что тогда не заглянула под простынку. Откуда там это пятно? Ей же просто сердце заводили, не вскрывали ничего. Я думаю, они изъяли матку и зашили все как смогли», - сказала мать умершей девушки.

Также Ланшаковы обвинили российских дипломатов в бездействии, а местных медиков - в постановке ошибочного диагноза и неверном лечении, что в результате привело к смертельному исходу.

В двух турецких клиниках, где перед смертью побывала девушка, в ответ на обвинения ее родителей указали, что девушка была доставлена к ним слишком поздно и что врачи сделали все возможное для спасения ее жизни.

Софья Ланшакова умерла 13 июля. Она вместе с родителями отправилась на автомобиле из Красноярска на побережье Турции. На девятый день путешествия у девушки заболел живот. По версии врачей, которые ссылались на слова матери, живот болел несколько дней, и только потом семья обратилась за медпомощью.

По версии родителей, они отвезли дочь в клинику в тот же день, когда у нее заболел живот, и были готовы оплатить любую медицинскую помощь. В скором времени девушка умерла, по предварительной информации, от перитонита, возникшего на фоне аппендицита.