Владелец отелей Hilton Баррон Хилтон умер в США

Владелец гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон скончался в США. Это произошло 19 сентября.

Хилтону был 91 год и он ушел из жизни по естественным причинам в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщили в Фонде Конрада Н. Хилтона.

«Семья Хилтон оплакивает потерю замечательного человека», - сказал Стивен Хилтон, сын Баррона и председатель правления Фонда Хилтон.

На протяжении 30 лет занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. По данным Bloomberg Billionaires Index, чистая стоимость его компании оценивается в 1,25 миллиарда долларов.

Внучка бизнесмена известная светская львица Пэрис Хилтон выразила соболезнования и отметила, что он был замечательным человеком. Всего у Баррона Хилтона осталось восемь детей, 15 внуков и четверо правнуков.