Пострадавшим в ДТП в Турции россиянам оплатят перелет и проживание

Туроператор «Санмар» возьмет на себя расходы на лечение, а также при необходимости, на проживание в гостинице российский туристов, чей автобус перевернулся в Турции.

Также компания оплатит перелет своих клиентов в РФ, сообщили «Звезде» в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Некоторые из них уже вернулись на родину, остальным оказали медицинскую помощь.

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье 21 сентября, когда ехал в аэропорт. Дорожная авария произошла около поселка Аксу. Среди пострадавших - 15 россиянин. Их доставили в больницы, тяжелораненых нет.