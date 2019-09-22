Пострадавшим в ДТП в Турции россиянам оплатят перелет и проживание
Автобус с российскими туристами перевернулся ранее в субботу, 21 сентября, когда ехал в аэропорт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mert Macit Xinhua, Globallookpress
Туроператор «Санмар» возьмет на себя расходы на лечение, а также при необходимости, на проживание в гостинице российский туристов, чей автобус перевернулся в Турции.
Также компания оплатит перелет своих клиентов в РФ, сообщили «Звезде» в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Некоторые из них уже вернулись на родину, остальным оказали медицинскую помощь.
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье 21 сентября, когда ехал в аэропорт. Дорожная авария произошла около поселка Аксу. Среди пострадавших - 15 россиянин. Их доставили в больницы, тяжелораненых нет.