Пожар уничтожил рынок в Подмосковье: видео

Огонь охватил торговые ряды в поселке Правдинский рядом с подмосковным Пушкино. Сообщение о возгорание поступило днем 2 сентября в 14.10 по мск.

Все люди, находившиеся в строении успели выйти до прибытия пожарных. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области, всего эвакуировались 18 человек.

По словам очевидцев, которые публикуют видео в социальных сетях, в момент, когда пламя уже распространилось на всю площадь кровли строения, пожарных расчетов все еще не было на месте ЧП.

К тушению возгорания в итоге были привлечены 11 единиц техник и 40 человек. В настоящее время пожар ликвидирован.