Прокурор просит шесть лет тюрьмы блогеру за угрозы детям правоохранителей

В ходе прений сторон гособвинение попросило Пресненский суд столицы назначить шесть лет колонии блогеру Владиславу Синице, который обвиняется в экстремизме в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Гособвинитель заявила, что несмотря на то, что Синица не признает себя виновным, его вина подтверждена письменными материалами дела и в полном объеме доказана.

«Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», - передает слова гособвинителя ТАСС.

По версии следствия, 30-летний житель города Люберцы под псевдонимом Макс Стеклов в микроблоге Twitter опубликовал сообщение, в котором «фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей». Против него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия».