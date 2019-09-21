Первый снег выпал в Коми: видео
Метеорологи предупредили, что в республику продолжит поступать арктический воздух, что приведет к дальнейшему похолоданию.
© Видео: Надежда Ежова, ВКонтакте © Фото: Надежда Ежова, ВКонтакте
Жители Коми увидели первый снег, выпавший утром 21 сентября во многих городах и районах республики.
К похолоданию в Коми привел арктический воздух. Температура по всей республике составила от -1 до +2 градусов по Цельсию. Как сообщает агентство Комиинформ, осадки в виде снега выпали в Ухте, Сыктывкаре, Усть-Вымском районе и других муниципалитетах.
Как отмечают синоптики, в республике и дальше будет холодать. В ночь на 22 сентября столбики термометров покажут -3 градуса.