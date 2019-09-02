Эпицентр ада: движение смертоносного урагана «Дориан» показали с орбиты

Стремительное передвижение урагана «Дориан», бушующего над Багамскими островами и приближающегося к Флориде, видно из космоса. Российские космические аппараты дальнего зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2 сделали снимки стихии. Фотографии выложены на сайте Роскосмоса.

© roscosmos.ru

В госкорпорации уверены, что благодаря снимкам спасателям будет легче оценить масштаб разрушений. Ранее сообщалось, что ураган достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, однако сейчас стихия ослабела до четвертой категории.

© roscosmos.ru

«Дориан» может стать самым разрушительным за последнее десятилетие. Он уже прошелся по Багамским островам и нанес катастрофический ущерб. Повреждено около 13 тысяч жилых домов. Возникли проблемы с питьевой водой и электричеством.

Ветер со скоростью 300 километров в час срывал крыши, вырывал деревья и переворачивал машины. Из-за проливных дождей началось наводнение. Жертвами стали уже как минимум два человека. Сейчас ураган приближается к юго-восточному побережью США. Сразу в нескольких штатах ввели режим ЧС. Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине эвакуируют людей. Отменено больше тысячи рейсов.