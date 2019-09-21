Facebook заблокировал десятки тысяч приложений из-за скандала

Компания Facebook приостановила работу «десятков тысяч» приложений около 400 разработчиков. Это было сделано в связи с тем, что проведенное ею расследование выявило утечку личных данных пользователей соцсети через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.

«Наше расследование затронуло миллионы приложений. Из них работа десятков тысяч была приостановлена. Это приложения около 400 разработчиков. Не стоит пояснять, что они представляют угрозу для людей. Во многих случаях разработчики не отвечали на наши запросы предоставить информацию о них, поэтому мы их просто временно заблокировали. В некоторых случаях мы запретили их работу полностью», - говорится в сообщении Facebook.

Руководство соцсети также отметило, что против нескольких разработчиков решено подать иски в суд. Среди них - южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, сингапурская JediMobi и гонконгская LionMobi. Как оказалось, разработанные ими приложения заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным программным обеспечением.

Кроме того, Facebook подала иски против двух разработчиков из Киева - Андрея Горбачева и Глеба Случевского. В компании утверждают, что они занимались кражей личных данных пользователей с помощью недобросовестной рекламы и онлайн-тестов.

В начале сентября более четырех сотен миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей в Facebook, оказались в открытом доступе в Сети.

Еще ранее, в марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через приложение в Facebook, после чего использовала их для размещения политической рекламы во время выборов президента США и референдума по Brexit в Великобритании. После скандала компания потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве.