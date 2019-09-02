Безумное «энсьерро»: бык искалечил туристов в Испании

В Испании разъяренный бык вырвался из заграждения и напал на толпу. Инцидент произошел в муниципалитете Видререс, расположенном в провинции Жирона во время традиционного забега быков - «энсьерро».

Барьеры не смогли защитить зрителей, когда животное набросилось на них. Среди людей началась паника и давка.

В результате происшествия травмы получили 17 человек, четверо были доставлены в больницы. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, еще одного - как тяжелое. Полицейские застрелили животное, пишет Vanguardia.