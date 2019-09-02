Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод

Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.

«Я очень прошу уважать мою личную жизнь. Поэтому пишу один единственный пост на эту тему. Да действительно мы с Андреем разводимся (так бывает, люди разводятся). Это наше общее решение», - написала на своей странице в Instagram Марина Банкова.

Она заявила, что благодарна Григорьеву-Аполлонову за годы счастливой семейной жизни и за детей. Банкова в своей публикации написала, что ее супруг очень хороший, позитивный, добрый человек и пожелала ему счастья в личной жизни.

Ранее сообщалось, что судебное заседание прошло 20 августа. Супружеской паре дали время на раздумье до 10 сентября.

Издание StarHit написало, что жена певца сейчас находится в других отношениях. Она встречается с 28-летним баскетболистом «Химок» Андреем Зубковым. Именно Банкова инициировала развод.