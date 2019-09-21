Во Владивостоке ликвидировали пожар в ТЦ площадью 1,5 тыс. кв. м

Пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание в торговом центре «Максим» во Владивостоке, площадь которого составила 1500 кв. метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Пожарные расчеты продолжают проливку здания», - отметили в ведомстве, добавив, что идет тление.

На месте пожара работает 71 человек, задействовано 8 единиц техники. Полная ликвидация пожара потребует работы еще в течение нескольких часов. По данным МЧС, при пожаре произошло частичное обрушение здания. Никто не пострадал.

Пожар в ТЦ начался в шесть утра по местному времени на последнем этаже в кафе. Огонь и клубы черного дыма были видны жителям города на расстоянии нескольких километров. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.