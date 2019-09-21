Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
Тушение возгорания осложнено отсутствием водоисточников вблизи полыхающего завода.
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Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«Горит кровля одноэтажного цеха по ул.Чернавской», - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение возгорания осложнено отсутствием водоисточников вблизи полыхающего завода. Поэтому воду привозят из реки Исеть в трех километрах от места ЧП.
В тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, а также 10 единиц пожарно-спасательной техники.