Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом

Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Горит кровля одноэтажного цеха по ул.Чернавской», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тушение возгорания осложнено отсутствием водоисточников вблизи полыхающего завода. Поэтому воду привозят из реки Исеть в трех километрах от места ЧП.

В тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, а также 10 единиц пожарно-спасательной техники.