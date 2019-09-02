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Знания на передовой: как прошли торжественные линейки в ДНР

Екатерина Габель
18:52 02.09.2019
Дорога в школу бывает крайне опасна. Ученики и преподаватели, которые добираются сюда из соседних поселков, зачастую вместо занятий сразу отправляются в бомбоубежище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первоклашки сегодня отправились в школы Донбасса. Всего за парты сели 150 тысяч учеников из ДНР и ЛНР. Свои двери открыли 504 школы, но в 11 учебных заведениях первый звонок так и не прозвенел, их не успели восстановить после обстрелов. Впрочем, и в те, что приступили к работе, ходить не всегда безопасно. Например, в поселке Саханка, который расположен всего в двух километрах от линии разграничения.

В селе Саханка Донецкой Народной Республики всего пятеро первоклашек - три девочки и два мальчика. Это первые за четыре года первоклашки, они родились за год до начала войны.

Торжественная линейка ничем не отличается от других школ. Выступление старшеклассников, розы в маленьких кулачках, на стене расписание звонков. Правда, поздравляют ребят сотрудники красного креста, а выпускник - всего один. Первый звонок может дать каждый новый ученик. Из 120 детей в школе  осталось только 29. Да и сама школа чудом выстояла, после очередного обстрела здание сильно пострадало.

Позиции ВСУ находятся в 2 километрах, они на высоте и поэтому точно знают, что бьют по школе, детям и учителям. Школа уже получала повреждения - спортзал, столовая полностью разрушены.

Дорога в школу бывает крайне опасна. Ученики и преподаватели, которые добираются сюда из соседних поселков, зачастую вместо занятий сразу отправляются в бомбоубежище.

Несмотря на войну, в школе Саханки 1 сентября - пополнение. Из других учебных заведений пришли четыре новых ученика. Еще в деревню переехали две многодетные семьи, так что в следующем учебном году здесь еще ждут первоклассников.

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