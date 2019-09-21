Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Венесуэлы показали снимки Гуайдо в компании наркоторговцев

Валентина Пескова
08:56 21.09.2019
Правительство показало фотографии, на которых глава оппозиции Хуан Гуайдо запечатлен с лидерами картеля Rastrojos.
© Видео: Multimedio VTV, YouTube © Фото: jorgerpsuv, twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр коммуникаций страны Хорхе Родригес продемонстрировали серию фотографий, уличающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо в связях с преступной группировкой. На снимках Гуайдо обнимается с лидерами наркокартеля Rastrojos (Лос Растрохос), к которым также примкнул губернатор колумбийского города.

Родригес выразил возмущение тем фактом, что у Гуайдо есть связи с людьми, которых разыскивает международная полиция. Сообщается, что в феврале этого года они помогали Гуайдо незаконно пересечь границу Венесуэлы.

«Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный босс. Их весь мир разыскивает, они с красной меткой Интерпола! ... Эти люди и передали Хуана Гуайдо эскорту (президента Колумбии) Ивана Дуке», - сказал Родригес.

Предварительно в своем Twitter политик также разместил подборку фотографий Гуайдо с наркомафиози с подписью: «Через несколько минут мы раскроем всю правду».

В сентябре президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о связи Хуана Гуайдо, который несколько раз предпринимал попытки совершить государственный переворот в стране, с боевиками-наркоторговцами из Колумбии.

Это подтверждают фотографии, опубликованные в СМИ. Сам лидер оппозиции, в свою очередь, заявил, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута, и он не знал, с кем фотографируется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.09.2019, 01:25
Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Дата21.09.2019, 05:25
Впервые в истории ВС РФ: десантирование полка в полном составе с оружием и техникой
Дата20.09.2019, 20:09
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:47 В стране и мире
Видео
Первый снег выпал в Коми: видео
09:40 В стране и мире
Facebook заблокировал десятки тысяч приложений из-за скандала
09:23 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке ликвидировали пожар в ТЦ площадью 1,5 тыс. кв. м
08:56 В стране и мире
Видео
Власти Венесуэлы показали снимки Гуайдо в компании наркоторговцев
08:54 В стране и мире
Видео
Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
«Солнцепек» выжигает «врага» на учениях «Центр-2019»: кадры стрельб
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.