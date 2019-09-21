Власти Венесуэлы показали снимки Гуайдо в компании наркоторговцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр коммуникаций страны Хорхе Родригес продемонстрировали серию фотографий, уличающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо в связях с преступной группировкой. На снимках Гуайдо обнимается с лидерами наркокартеля Rastrojos (Лос Растрохос), к которым также примкнул губернатор колумбийского города.

Родригес выразил возмущение тем фактом, что у Гуайдо есть связи с людьми, которых разыскивает международная полиция. Сообщается, что в феврале этого года они помогали Гуайдо незаконно пересечь границу Венесуэлы.

«Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный босс. Их весь мир разыскивает, они с красной меткой Интерпола! ... Эти люди и передали Хуана Гуайдо эскорту (президента Колумбии) Ивана Дуке», - сказал Родригес.

Предварительно в своем Twitter политик также разместил подборку фотографий Гуайдо с наркомафиози с подписью: «Через несколько минут мы раскроем всю правду».

En minutos develaremos toda la verdad pic.twitter.com/rgQFRLJEVw — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 20, 2019

В сентябре президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о связи Хуана Гуайдо, который несколько раз предпринимал попытки совершить государственный переворот в стране, с боевиками-наркоторговцами из Колумбии.

Это подтверждают фотографии, опубликованные в СМИ. Сам лидер оппозиции, в свою очередь, заявил, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута, и он не знал, с кем фотографируется.