За себя и за того парня: в России участились случаи списания долгов с тезок

Приставы и коллекторы зачастили по адресам, где живут люди, которые ни в чем и не виноваты. Совпадение фамилии, имени и отчества, особенно если они являются распространенными, не редкость. Но если еще и дата рождения одинаковая, то могут появиться проблемы.

Андрей Гусев - имя и фамилия достаточно распространенные. Житель Москвы догадывался, что где-то у него наверняка есть полный тезка, но чтобы еще и год, и день рождения полностью совпадал - даже не думал. В итоге абсолютно незнакомый ему мужчина взял кредит на автомобиль, а отдавать деньги не спешил. Долг попытались взыскать с Андрея, несколько дней ему даже пришлось провести в полицейском участке в качестве подозреваемого.

«Мне показали карточку водителя, в которой я четко увидел, что идет речь о другом автомобиле который мне не принадлежит, но до этого я якобы брал в кредит, и я начал им рассказывать про своего полного однофамильца. На это они мне сказали, что у меня очень классная фантазия», - рассказал Андрей Гусев.

Проживать чужую жизнь по документам на протяжении пяти лет пришлось и жителю Липецка Евгению Архипову. Сам он - простой сотрудник бюджетной организации. Машине предпочитает общественный транспорт, даже водительских прав нет. А вот полный тезка - владелец дорогой иномарки, квартиры в элитном доме - за него Евгению пришлось заплатить налогов больше, чем на тридцать тысяч рублей. И тоже из-за совпадения всех данных, в том числе ИНН.

Таких случаев, когда законопослушные граждане платят по счетам своих полных тезок, в России даже не десятки, а сотни. Чаще всего эти неприятные случаи происходят в ГАИ, налоговой службе и при оплате счетов ЖКХ.

Чтобы избежать таких коллизий с полными тезками в дальнейшем, судебные приставы сделали специальную вкладку на своем официальном сайте. Там создан целый реестр двойников. Теперь, например Евгений Архипов там помечен как однофамилец должника.

«Центральный аппарат предпринял недопущения прав нарушения наших граждан. Сотрудниками нашего подразделения внесено более 40 таких должников-двойников. Мы вносим в базу и должника и двойника», - рассказал начальник отдела организации управления Федеральной службы судебных приставов Липецка Михаил Быков.

Но полностью исключить такие случаи нельзя. Тем, кто стал заложником ситуации с долгом, придется обращаться в суд, чтобы доказать - деньги нужно списывать с другого человека.