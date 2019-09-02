«Петля Нестерова» и «бочки»: кадры выступления «Русских Витязей» на закрытии МАКС-2019 глазами летчиков

Грандиозное авиашоу с участием пилотажных групп «Русских витязей» показали посетителям на закрытии МАКСа. Воздушную программу представили в последний день работы авиасалона - 1 сентября.

В рамках воздушного шоу летчики продемонстрировали комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена на самолетах Су-30СМ. Среди них групповая «петля Нестерова», «вираж», синхронные «бочки», «роспуск». Кадры выступления экипажей, снятые с кабин летчиков, появились в распоряжении «Звезды».

Международный авиасалон МАКС-2019 проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. По данным ГУ МВД по Московской области, его посетили более 578 тысяч человек.