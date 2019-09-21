«Ходите в горы аккуратнее»: в Адыгее медведь утащил палатку

В туристическом приюте «Фишт» в Адыгее медведь порвал палатку туристов и утащил ее на 100 метров.

Как рассказал автор видео, медведь атаковал палатку, в которой не было никого. Животное искало еду и разорвало палатку. Затем косолапый перенес ее на 100 метров с вещами.

«Была атака медведя на палатку. Слава Богу, что людей в ней не было», - рассказал один из туристов.

Россияне часто ходят в походы на территории республики и нередко встречают в горах медведей. Животные в основном устраивают набеги и беспорядки.